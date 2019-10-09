中國范斯2019公園系列運動用品

鑑於NBA火箭隊總經理莫雷(Daryl Morey)發表對香港評論引發的風波，多項國際知名品牌迅速檢視其商品廣告與行銷手段是否涉入敏感議題，為避免因香港議題而觸怒大陸官方與消費者，已有多項可能引發聯想的敏感廣告被立即下架。

據《美國之音》報導，美國運動鞋品牌范斯(Vans)近日在一場運動鞋設計競賽中移除了「數目不多」的參賽作品，其中一件被認為顯然是支持香港的親民主抗議活動。

Vans上星期邀請公眾在它的全球定制文化競賽中進行票選，其中一位來自加拿大的參賽者提交的設計贏得了網上投票。不過，據媒體報導，這名加拿大參賽者的設計在周六已被移除。這雙參賽運動鞋的正面繪有紅色紫荊花和黃色雨傘圖案，側面描繪了一群帶著頭盔和面具的人。這項設計被認為直接指向香港2014年發生的雨傘運動。

報導說，國際企業正在對有可能激怒中國大陸的風險進行權衡，這些企業在它們的全球行銷活動中正在走鋼絲。它們擔心，如果公司在某個方面活動被認為是對香港目前反政府抗議表示聲援，就會遭到中國客戶的強烈反對，它們的產品也會遭到抵制。

美國珠寶零售商蒂芙尼公司(Tiffany&Co)刪除了星期一（10月7日）發佈的一則推特廣告，廣告中，一名女模特用手捂住右眼，一些人認為這是支持香港的抗議者。

此外，報導指出，美國視頻遊戲開發商暴雪娛樂(Blizzard Entertainment)星期二（10月8日）表示，該公司取消了一場《爐石傳說》電玩視頻點播的重播，此前，一名蒙面香港玩家在賽後接受採訪時呼籲「解放香港」。

Vans公司移除加拿大參賽者有關香港2014年雨傘運動的作品後，沒有回應媒體請求發表相關評論。一些香港人也在臉書上呼籲抵制Vans運動鞋，有些零售商已經暫停銷售Vans的產品。

近期因為NBA火箭隊總經理莫雷(Daryl Morey)支持香港抗爭的言論風波擴大，大陸中央電視台已宣布暫停轉播NBA 季前賽中國站的賽事，NBA正在尋求辦法解開與大陸官方的僵局，並化解群眾的怒氣。

(中時電子報)