空軍雷虎小組AT-3教練機飛越台北上空，以彩色煙幕為108年國慶大會畫下句點。（圖/范揚光攝）

蔡英文總統今天以「堅韌之國，前進世界」為題發表國慶談話，強調拒絕「一國兩制」，是2300萬台灣人民最大的共識。一旦接受「一國兩制」，中華民國就沒有生存的空間。。中華民國不是誰的專利，台灣也不是誰能夠獨佔。「中華民國台灣」六個字，既不是藍色、也不是綠色，這就是整個社會最大的共識。

總統府國慶大會，維安升級、高點並有女狙擊手警戒。（圖/陳信翰攝）

陸軍CH-47SD運輸直升機，吊掛巨幅國旗進場。（圖/姚志平攝）

阿帕契攻擊直升機飛過總統府前時，民航機從後方掠過。（圖/姚志平攝）

中華民國 108年國慶大會10日在總統府前舉行，海軍陸戰隊反恐特勤操演展現國軍精實訓練成果。（圖/陳信翰攝）

中華民國 108年國慶大會10日在總統府前舉行，海軍陸戰隊反恐特勤操演展現國軍精實訓練成果。（圖/陳信翰攝）

國軍CH-47D直升機，繫一面超大國旗，飛越台北市上空。(圖/范揚光攝)

空軍雷虎小組AT-3教練機飛越台北上空施放彩色煙幕，為108年大會畫下句點。（張鎧乙攝

(中時電子報)