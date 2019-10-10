圖輯》國慶照片看這裡 張張都精彩 12:462019/10/10 中時電子報 中時、 姚志平 、 陳信翰 、 范揚光 、 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統府前舉行的國慶大會活動中，雷虎小組AT3教練機以5機大雁隊形，施放彩煙通過總統府上空。（圖/姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 空軍雷虎小組AT-3教練機飛越台北上空，以彩色煙幕為108年國慶大會畫下句點。（圖/范揚光攝） 蔡英文總統今天以「堅韌之國，前進世界」為題發表國慶談話，強調拒絕「一國兩制」，是2300萬台灣人民最大的共識。一旦接受「一國兩制」，中華民國就沒有生存的空間。。中華民國不是誰的專利，台灣也不是誰能夠獨佔。「中華民國台灣」六個字，既不是藍色、也不是綠色，這就是整個社會最大的共識。 總統府國慶大會，維安升級、高點並有女狙擊手警戒。（圖/陳信翰攝） 陸軍CH-47SD運輸直升機，吊掛巨幅國旗進場。（圖/姚志平攝） 阿帕契攻擊直升機飛過總統府前時，民航機從後方掠過。（圖/姚志平攝） 中華民國 108年國慶大會10日在總統府前舉行，海軍陸戰隊反恐特勤操演展現國軍精實訓練成果。（圖/陳信翰攝） 中華民國 108年國慶大會10日在總統府前舉行，海軍陸戰隊反恐特勤操演展現國軍精實訓練成果。（圖/陳信翰攝） 國軍CH-47D直升機，繫一面超大國旗，飛越台北市上空。(圖/范揚光攝) 空軍雷虎小組AT-3教練機飛越台北上空施放彩色煙幕，為108年大會畫下句點。（張鎧乙攝 (中時電子報) #國民黨 #台灣 #中華民國 #蔡英文 #韓國瑜 #國慶 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜票從哪來？名經紀人樂觀列出8票源 10:092019/10/07 政治 黃光芹為何狂黑韓？原來竟是從這件事開始... 16:062019/10/07 政治 吳馬朱各懷鬼胎 新黨勸韓別和國民黨攪和！找回1年前韓國瑜 以庶民市長身分拚戰 04:102019/10/08 政治要聞 搶藍選票 蔡最新競選影片 打中華民國牌 04:102019/10/09 政治要聞 讓中華民國快消失的 不就是小英 04:102019/10/09 政治要聞 社論－從台派的末路找兩岸的出路 04:102019/10/09 時論廣場 韓國瑜請假選舉被罵翻？黃暐瀚：做就對了 10:372019/10/09 政治 未表態選民質疑高雄市政？ 趙少康竟這樣回應 18:372019/10/09 政治 8字批蔡政府 國民黨強打捍衛中華民國牌 10:412019/10/10 政治 中華民國台灣是最大共識？ 藍委：與憲法不符 11:592019/10/10 政治 政治熱門新聞 LSE為蔡學位背書 彭文正開心到想開香檳 - 政治 韓身邊內鬼是他們！發言人傻眼了 - 政治 韓民調狂升7％ 網：這招讓小英滅頂 - 政治 抓到了！直擊陳致中又流連養生會館 「鬆一下」 - 政治 最新民調出爐 韓國瑜真的GG了？網：笑死！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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