大陸湖人球迷觀看NBA熱身賽。（美聯社資料照）

大陸球迷對於火箭隊總管莫瑞(Daryl Morey)的憤怒終究會隨時間消退，然而就如ESPN快嘴球評史密斯(Stephen A. Smith)所說，身處高位者卻像個小孩一樣逞口舌之快，影響的可能是很多人的生計。火箭本季注定難逃一筆損失，然而這對NBA可能微不足道，

《紐約時報》估算火箭明年的收益將減少2500萬美元(約7.6億台幣)。大陸市場目前佔據超過NBA總營收的10%，預估十多年後還會上升到20%。如果被抵制導致營收減少，將會影響到每支球團的薪資上限，球員的薪資可能因此縮水，已達門檻的球團須支付更多豪華稅。因為薪資上限就是以聯盟營收做為標準，美媒雅虎體育報導至少5支球團在擔憂此事。

史密斯說：「我個人對香港事件也有看法，但我不會公開，因為我在ESPN做事，我評論的是NBA。美國這麼多的作家、評論員、寫手，他們絕不會去罵自己的雇主，這是現實，你不能得罪付工資給你的人。莫瑞所處的位置不只代表他一人，還有很多人靠他吃飯，但他連克制自己發一條推特的能力都沒有。」

然而事情很快獲得控制的原因也是NBA在大陸市場已經生根，至少6.4億人收看過賽事，只要一部分球迷繼續支持，NBA就毋須擔心。騰訊今年7月才與NBA簽下5年15億美元的獨佔數位轉播權，騰訊體育視NBA為其命脈，不可能全面封殺，最多就是呼籲球迷把怨氣集中在火箭隊。央視本不是轉播NBA的主力，停播熱身賽的效果也有限，更何況其他球員沒說錯話，一併遭殃不太合理，勇士隊柯瑞(Stephen Curry)就表示他不會評論他不懂的事情(香港)。

火箭老闆費爾蒂塔(Tilman Fertitta)也沒在怕，每年2500萬美元他還賠得起，一支經營不善的球隊每年也是要賠上千萬，主要的麻煩是可能導致球隊市值減少。畢竟火箭隊被《富比世》估算為NBA第7有價值的球隊，一部分是因為他們在大陸市場的成功。

莫瑞沒煩惱的另一個原因是他預先把火箭團薪撐滿了，哈登(James Harden)、韋斯布魯克(Russell Westbrook)、坎培拉(Clint Capela)都綁了3年以上，他暫時不需要去擔心錢的問題。至於他一則推文斷送了多少人的財路甚至飯碗，可能就不是他關心的事了。

(中時電子報)