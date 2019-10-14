外送平台服務已成風潮，卻也頻傳外送員趕送餐發生車禍事故，甚至有人不幸身亡！一名兼差外送員的男網友13日在臉書「爆料公社」發文表示，家中長輩擔心他送餐發生意外，就送給他一件「神器」穿在身上「不知道穿這樣出門會不會太跨張？」，網友看到「神器」照片發問：「在哪裡買的？」。
照片中可見，原PO所謂的「神器」，就是穿在身上的一件白色「反光外套」，夜裡清晰可見他的身影，確實可大幅降低發生意外機率，原PO的長輩暖心舉動也感動萬人
網友到PO文紛紛留言表示：「這被遠燈照到會被閃爆」、「快樂出門賺錢，平安回家最好，有家人關心真好。」、「安全第一啊…不要讓長輩擔心了」、「不會！如果有七彩燈光就更好了！」、「安全重要，為人父母後你會懂的」、「安全性高」、「有反光好阿」。還有網友：「我會想買哈哈哈哈哈超帥」、「哪裡買的？也想購入」、「請問哪裡有？」、「這外套哪裡買？」
(中時電子報)
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