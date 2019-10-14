四天國慶連假發生兩起外送員車禍死亡，勞動部、金管會、和交通部今天終於動起來。勞動部長許銘春表示，目前部分外送員和業者屬於承攬關係，因此人和機車都沒有強制納保，一發生意外，幾乎毫無保障，因此一周內將和金管會研議，未來強制

依照勞基法規定，五人以上公司行號，雇主應為所屬員工辦理投保勞工保險的手續及負擔相關保險事務的責任，一但發生意外，員工可依照職災法得到補償。但承攬關係不僅沒有強制保險，包含營業用車也沒有強制險。

國內包含foodpanda、Uber Eats、foodomo、Deliveroo等共七家外送平台，此外加上麥當勞、必勝客等業者，高達8萬多人從事機車美食外送工作，外送業者騎車穿梭大街小巷，工作風險高，但前三家業者宣稱和外送員之間關係為承攬，另外4家的業者與外送員都是僱傭關係。

勞動部長許銘春表示，今起將啟動專案，兩週內清查國內七家外送平台，包含foodpanda、Uber Eats、foodomo、Deliveroo、honestbee、有無快速、吃飽沒（已歇業），釐清各平台和外送員之間僱傭、承攬關係，統計具體就業人數並釐清全職或兼職，同時確認雇主是否為外從人員保勞健、是否參加職業工會等。此外，一週內會也將會同金管會就保險議題研議，讓外送員以及營業用機車保險有明確保障。

另外，為保障越來越多人投入外送業，也將在一週內和金管會研議，讓人、車都能強制納保。勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉表示，將由金管會找產險公司針對外送業者設計意外險，例如是否外送員一接單，平台就能立即啟動保險，而不是等簽約後三天成立。

但保險費由誰負擔？鄒子廉表示，還需要深入討論，不可能由平台業者全數擔起，應還要消費者和外送員共同分擔，一周內研議出方案後，就會盡快落實。

(中時 )