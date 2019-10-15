一名家住台南的43歲戴姓工程師，9月到台中出差穿越馬路時，突然休克昏倒在馬路上，恰巧一名童綜合醫院張姓護理師，休假騎車經過，立即停下車對戴男施行CPR，最終成功將他從死神手中拉回，救回一命。

休假護理師救援 CPR救回險猝死工程師

戴男送醫後恢復呼吸心跳，轉至加護病房觀察，巧的是，救回他一命的張姓護理師，正好輪班到加護病房照料，冥冥中注定是戴男的救命恩人、守護女神。

台中港警察總隊濱海中隊員警鄭凱謙獲報後，也在最快時間內抵達，協助現場秩序維護，台中港務消防隊救護車抵達現場後，由救護員洪瑞仁、顏閎廷以及替代役男張堡舜，從車上取出AED(自動體外心臟去顫器)搭配CPR，在現場總共進行了3次電擊。

在所有人接力協助救命下，奇蹟發生了，戴男終於恢復脈搏，並趕緊送到童綜合醫院急診室進一步搶救，後來生命徵象恢復穩定，轉送到心臟加護病房進行治療照護，人也甦醒並能夠與家人對談。

但因昏倒當下記憶一片空白，戴男家人只能從警方口中得知現場有一名女子第一時間進行CPR，卻不知其身分為何。某日探病時，家人轉述警方說法給戴男聽時，沒想到一旁照護的張芷瑜竟對當下千鈞一髮情形了若指掌，才知道她就是好心女子，且後續也在加護病房輪班照顧戴男，讓人感覺冥冥之中充滿善緣和福報。

「很高興男子上了救護車後就恢復脈搏了！」張芷瑜說，看到有人倒在路上，本能的反應就只想要去救人，自然而然就進行在醫院反覆訓練的急救SOP（「叫叫壓電」：叫病人、叫救兵、胸部按壓、等待電擊器）。戴先生則非常感謝所有貴人的接力救援，讓他保住可貴的性命。

童綜合醫院急診部主任魏智偉表示，面對到院前心跳停止（OHCA)病人，急救接力每一個棒都非常重要。心臟內科醫師劉誌宗指出，發生致命性心律不整情況時，第一時間愈早搶救後遺症愈少，通常4分鐘以上腦部就會受影響。

(中時電子報)