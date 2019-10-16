美國網路安全公司CrowdStrike最新公布的報告指出，北京政府利用地下黑客網路、國安部官員、公司內部員工，以及國家指示，來填補關鍵技術和情報空缺，從而打造出大陸國產商用飛機C919的渦輪發動機。

陸媒普遍將C919稱為中國「首款擁有自主知識產權」的商用幹線飛機，未來欲與國際飛機大廠波音、空客一決高下。但據CrowdStrike報告顯示，這架飛機的很多關鍵零件都是從國外進口的，包括在2009年最初宣布時選用了美法合資公司CMF國際的Leap渦輪發動機，同款發動機也被用於波音737MAX和空客A320Neo。

外媒報導，報告稱，從那時起中國國安部就開始針對擁有這些C919關鍵技術的外國公司，發起網路駭客和間諜行動，並由江蘇省國家安全廳主要負責。

在2010年到2015年間，江蘇省國安廳相關人員通過惡意軟體Sakula攻擊包括霍尼韋爾、賽峰等航空工業的公司，而惡意軟體Sakula開發人暨代理Yu Pingan已被捕，並被美國司法部起訴。

此外，江蘇國安廳同時進行傳統的人工間諜工作。同樣已被美國司法部起訴的Xu Yanjun在幾年裏，聘用通用電氣公司的Zhao Xiaoqing、中國出生的美國後備軍人季超群等，進行情報搜集工作。

(工商 )