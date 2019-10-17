吳怡農搭捷運。（吳怡農競選辦公室提供／張穎齊台北傳真）

吳怡農騎YouBike。（吳怡農競選辦公室提供／張穎齊台北傳真）

民進黨立委參選人吳怡農，喊出「比蔣萬安更好的男人」口號。（吳怡農競選辦公室提供／張穎齊台北傳真）

總統立委大選倒數86天，北市立委第3選區（中山、北松山），國民黨推現任立委蔣萬安、民進黨派出「型男刺客」吳怡農、民眾黨則提名新住民二代何景榮。擁有一大票「吳太太、農婦」鐵粉的吳怡農，17日也在拜票時開炮，喊出「我是比蔣萬安更好的男人」的口號，帥哥對決，較勁意味濃厚。

吳怡農今早從新蘆線行天宮站捷運站，為起始點，行經松江南京站、中山站、雙連站、民權西路站、中山國小站，要在上班尖峰時刻，握到所有中山區選民的手，值得讓人注意的是，吳怡農的競選手舉牌中，出現了一個新奇的口號，叫做「比蔣萬安更好的男人」，讓經過捷運站的通勤族，都忍不住多看幾眼。

「我的確是比蔣萬安更好的男人！」吳怡農自信滿滿表示，他在跑選戰的過程中，到過許多市場，也看到沒落商圈，進而思考，進國會後，一定要透過「活化商圈」、「鼓勵創業」，復甦北松山、中山區經濟，他這方面會比蔣萬安更好，同時也想透過幽默的標語，讓大家看到不一樣的選舉。

針對何景榮的參戰，吳怡農說，政治競爭是好事，產品也會更好，但他會讓大家知道自己是最好的選擇。至於是否擔心民眾黨搶走墨綠、淺綠的票？吳說，不擔心，會讓大家看到自己最好的一面。

行程最後，吳怡農到中山國小時，用跑步方式，衝破終點站，在支持者歡呼下，成功完成今日拜票的任務。他說，自己也是通勤族，每天搭捷運、騎腳踏車上下班，所以透過今天的活動，拉近與選民距離，也呈現真實的自己。

(中時 )