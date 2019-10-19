投資詐騙2.2兆 百名陸客赴馬求援 當街下跪號啕大哭

逾百名中國大陸被騙投資的受害人日前分批前往馬來西亞，向詐騙集團討回資金卻遭恐嚇，求助無門之下聚集在中國大陸駐馬國領事館，要求有關當局介入調查，協助討回數千億人民幣資金。求情者在現場下跪，情緒激動至號啕大哭，引起吉隆坡民眾圍觀。

據馬來西亞《東方日報》報導，逾百名中國大陸遭以投資為名的金錢遊戲詐騙，周四在馬國首都吉隆坡的中國大使館前抗議要求當局介入引起關注。據現場部分抗議者透露，除了這百餘人外，在中國大陸尚有數以萬計的受害者，估計被騙走的資金達5000億人民幣 (合台幣2.2兆元)，甚至些受害者在無法接受金錢遊戲崩盤的消息，最後走上輕生之途。

報導說，這批中國大陸男女來自不同省份，他們在一家由吉隆坡華裔男子操盤的金錢遊戲公司崩盤後，在社交媒體開設群組，號召受害者自費前往馬國討回被騙資金，更希望通過群體力量引起有關單位注意而介入處理。消息透露，這批大陸男女分成13個小組，於本月14日搭乘不同班機飛抵馬來西亞，接著就動身前往該金錢遊戲位於檳城的總部，希望能和負責人見面。

消息指出，這批集會者抵達金錢詐騙的總部後，非但遭到保安員驅趕，更接到刑事恐嚇。他們為了確保人身安全，自費租車到吉隆坡中國駐馬國大使館外示威，但被執法人員以安全為由進行驅趕，最後示威活動轉移到中國駐馬來西亞領事館外進行，希望此舉引起有關當局關注。

報導稱，示威者在17下午2時開始聚集，部份示威者情緒激動，當場下跪嚎啕大哭，其他人則在現場高唱大陸國歌。示威過程中，有者甚至高舉海報，高喊「張xx是大騙子，快還錢！」、「我們要見中國駐馬大使！」

吉隆坡金馬警區總部接獲民眾投報後，立刻派出警員前往現場維持秩序，並從這批示威者中挑選10名代表到警局報案，協助查辦這宗案件，並要求示威者解散。這批示威者過後遵從警方指示，於4時許返回下榻的酒店。

(中時電子報)