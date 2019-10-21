美國總統川普爆出「通烏」醜聞，以扣住軍援手段施壓烏克蘭調查總統競選對手拜登的貪腐情事，遭民主黨在眾議院啟動彈劾調查。通烏調查持續進行，前白宮首席策士巴農（Steve Bannon）示警，川普可能6周內就會被彈劾，不過如果挺過這關，川普在2020總統大選中可能要面臨意外的競爭對手－前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）或是前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）。

曾擔任川普8個月策士的巴農19日接受《紐約郵報》（New York Post）專訪，指出民主黨的彈劾調查是「致命威脅」，認為川普團隊太過掉以輕心，應該要更嚴肅應對，稱民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）「非常堅定」。「這非常嚴重，他6周內就會被裴洛西彈劾。」

巴農也表示，對於白宮內部在彈劾一案協調不足感到失望，尤其白宮代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）17日說溜嘴，意外承認川普扣住對烏克蘭3.91億美元軍援一案與要求烏國調查拜登及其子韓特貪腐一事有關，他說看到這則新聞時「感到不舒服」，認為現在團隊最大問題是沒有整合和協調，川普身邊應該要組織一個專門應對彈劾調查的團隊，並且要有人跳出來領導，「川普一個人不能做所有事」。

(中時電子報)