不少癮君子為了戒菸，試了非常多方法，近來新興一種方法就是抽「電子煙」，號稱「健康吸菸」、「不上癮」，坊間也有人因此以電子煙取代傳統香菸，認為比較健康且較無菸味，但真的是這樣嗎？專家警告，電子煙恐怕比傳統紙菸還毒、更容易上癮，而且一樣會對身體健康造成嚴重危害。

電子煙本名電子霧化器（VAPE），根據WHO定義，電子煙是一種不靠燃燒，也不含菸草成分的霧化器具，透過鋰電池供電，加熱電子液體（純加熱不燃燒），驅動霧化器後，將尼古丁、甲醛、丙二醇、甘油、二甘醇和其它化學品所組成的混合物進行汽化，產生「蒸氣」，以供使用者吸入。

衛福部國健署先前就以國外研究結果提出警告，電子煙中添加了約8000種化學物、人工調味劑和香料，最常見的口味是茉莉、烏龍、大西瓜；此外，電子煙它所產生的煙霧，毫無疑問，都是PM2.5微粒，跟香菸不同的是，電子煙的PM2.5含有超量的大魔王尼古丁、調味劑和甲醛，「吸多了，不只無法幫助戒菸，而且還比香菸更容易上癮，絕對不會是廣告上說的是戒菸的好朋友！

台南市政府衛生局自2012年3月推動「二代戒菸計畫」，透過專業醫藥事人員協助，能有效提供戒菸服務，增加戒菸藥物的補助、合約藥局給藥及戒菸衛教暨個案管理等多元戒菸服務，補助範圍也由門診擴展至住院與急診，戒菸者只要支付掛號費及最高上限僅200元部分負擔，低收入戶、山地原住民暨離島地區，部分負擔全免；呼籲戒菸請找專業，勿使用電子煙戒菸。戒菸可撥打免費戒菸專線：0800-636363。

(中時 )