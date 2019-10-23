香港殺女嫌犯 陳同佳，今出獄受訪。(圖/取自中時電子報直播)

香港反送中的導火線「殺女嫌犯陳同佳」有意來台投案，卻遭蔡政府統一口徑拒絕。香港嫌犯陳同佳今天因洗錢罪刑滿出獄。陳同佳出獄後受訪表示，願意赴台投案！

陳同佳今日（23日）早上9時在壁屋監獄刑滿出獄，他在香港聖公會教省秘書長、牧師管浩鳴陪同下向傳媒發言，現場聚集大批媒體守候。他向女友潘曉穎家人和香港人致歉，給受害者家屬帶來巨大的傷痛，內心備受自責。他並兩度在媒體前鞠躬道歉。並表示，願來台投案，希望到台灣服刑。受訪結束後，坐管浩鳴的車離開。

據中央社報導，陳同佳說，「因為我自己做了些無可挽救的錯事，為他們帶來好大的傷痛，我自己的內心受責」，他說，願意為自己的衝動與犯下的錯事，赴台灣自首，服刑受審，希望潘曉穎家人釋懷，「曉穎安息」。

他還說，想多謝自己的父母一直不離不棄，最後指「對於社會、對香港人，我只能，對不住，希望各位原諒，希望給我個機會。」

(中時電子報)