外媒：北京傳明年三月前替換林鄭月娥 12:102019/10/23 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英國「金融時報」引述消息人士稱，北京計劃2020年3月前，任命接替香港特首林鄭月娥的暫時人選，若中國國家主席習近平同意，繼任人選將接替林鄭月娥，直至2022年原訂任期結束。 報導指出，北京屬意的過渡特首人選包括前香港金管局總裁陳德霖，以及曾經先後擔任香港財政司司長和政務司司長、現任全國政協常委唐英年。 據悉，北京方面希望在香港局勢穩定之後，才公布撤換香港特首的決定，以免讓外界認為中央向香港近期連串示威活動讓步。 林鄭發言人和港澳辦拒絕置評。 (工商 ) #香港 #北京 #月娥 #林鄭月娥 #人選 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸港觀盤－中資股將公布Q3業績 市場關注焦點 04:092019/10/19 全球財經 林鄭：不排除走出困局後改組班底 13:042019/10/19 兩岸 港女分屍案法務部駁斥：港無管轄權說法 21:112019/10/19 社會 拒港兇嫌來台投案 韓陣營批蔡政府 如縮頭烏龜 15:522019/10/20 政治 蘇揆：陳同佳送台合理化 反送中絕不陷入圈套 11:282019/10/21 政治 港教材將黃之鋒列為名人系列 陸媒痛批：荒謬 12:142019/10/21 兩岸 香港嫌犯欲來台投案 蘇貞昌：非常詭異 17:012019/10/21 政治 非突然 被害人父母6月寫信建議勸陳嫌投案 17:092019/10/21 兩岸 蔡英文：港不願行使管轄權 就由中華民國台灣處理！ 10:452019/10/23 政治 傳陸方或將撤換 香港特首林鄭月娥 10:572019/10/23 兩岸 兩岸熱門新聞 雷根號被圍 美在南海當場換將 - 日報 驚異奇航 陸094核潛艦上浮南海 - 焦點新聞 - 旺報 兩岸史話－高估自己 錯估台灣政治情勢 - 兩岸藝文 - 旺報 傳陸方或將撤換 香港特首林鄭月娥 - 兩岸 外媒：北京傳明年三月前替換林鄭月娥 - 兩岸 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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