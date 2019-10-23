英國「金融時報」引述消息人士稱，北京計劃2020年3月前，任命接替香港特首林鄭月娥的暫時人選，若中國國家主席習近平同意，繼任人選將接替林鄭月娥，直至2022年原訂任期結束。

報導指出，北京屬意的過渡特首人選包括前香港金管局總裁陳德霖，以及曾經先後擔任香港財政司司長和政務司司長、現任全國政協常委唐英年。

據悉，北京方面希望在香港局勢穩定之後，才公布撤換香港特首的決定，以免讓外界認為中央向香港近期連串示威活動讓步。

林鄭發言人和港澳辦拒絕置評。

(工商 )