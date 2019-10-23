華府政壇「通烏門」持續延燒，美駐烏克蘭最高外交官員22日作證，他自稱被「非正規管道」告知，川普會扣住對烏3.91億美元的軍援，直到基輔當局公開宣布展開有利於川普連任機會的多項調查，包括針對前副總統拜登的調查，若屬實恐讓川普離遭彈劾更近一步。同日，面對彈劾調查，川普首次將其視為歷史上對黑奴的「私刑」，再遭撻伐。

據美國有線新聞網（CNN）取得的開場陳述文本，美駐烏克蘭最高外交官員泰勒（Bill Taylor）證明了先前「吹哨者」許多對川普的指控，並從其證詞可知，關於烏克蘭想要的一切，如川普與烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）之間的一對一會談，還是數億美元的安全援助，都仰賴於基輔當局對外宣布對前副總統、民主黨總統候選人之一的拜登（Joe Biden）次子韓特（Hunter）在烏克蘭任職的天然氣公司Burisma展開調查。

法新社報導，泰勒9月傳簡訊給美駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）時說：「我們現在難道要說安全援助和白宮會面的條件是（烏克蘭展開）調查嗎？」稍後他更向桑德蘭更明白表達他的保留態度，「為獲得政治競選活動方面的協助而扣住安全援助，依我之見實在太瘋狂」。他的證詞也指出，他備受來自「不尋常的」非正式管道的壓力，包括川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）。

不過，桑德蘭對於泰勒證詞「『川澤會』取決於烏方是否公開宣布展開調查」一說是錯誤的。泰勒在證詞中表示，桑德蘭告訴他，「所有的一切」都取決於烏國是否做出這類聲明，包括安全援助。

此外，川普承認要求烏克蘭調查，形容案子與拜登貪腐有關，但他否認把軍援與調查掛勾，並藉此對烏克蘭施加高壓手段。對於民主黨掌控的眾議院發動彈劾調查，川普除了先前將其貼上「政變」、「騙局」、「獵巫」等標籤外，如今更聲稱自己是「私刑」（lynching）受害者，在推特上稱「所有共和黨人都必須牢記他們今天見證的這場私刑」。

(中時電子報)