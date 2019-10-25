2020年東京奧運會上將點燃的聖火，將搭東奧聖火特別運輸機「TOKYO 2020號」傳回日本，預定2020年3月20日抵達宮城縣的航空自衛隊松島基地。東京2020組織委員會25日首度公開「TOKYO 2020號」的造型。

2020年東奧聖火將於同年3月12日在希臘古代奧林匹亞市採集後，在希臘國內接力傳遞1周。3月19日在雅典舉行交接儀式，再用東奧聖火特別運輸機「TOKYO 2020號」運回日本。聖火預定於3月20日抵達日本，東京都將在3月26日舉行聖火抵達儀式，這也是2020東京奧運傳聖火的第1個儀式。

儀式上將由日本柔道男子60公斤級金牌3連霸選手野村忠宏以及女子摔角55公斤級金牌選手吉田沙保里持聖火步下專機後，在聖火盤上將聖火點燃。宮城縣石卷市、東松島市及女川町的兒童也將一起迎接聖火。

這次東京2020奧運聖火特別運輸機的設計概念是「Hope Lights Our Way／連接希望之路」，機體前方有舉著火炬的奧運聖火接力傳遞者及象徵聖火火焰的紅色圖案，下面一長條金黃色的線代表踏上土黃色的大地，機尾還有3道象徵聖火的圖形，垂直尾翼上則有東京2020奧運聖火接力標誌。

整個機體用聖火接力表現1條希望的道路，而且「Hope Lights Airway」希望之路不僅在地面還在天空航線上，這架飛機和每位聖火傳遞者一樣都傳遞著聖火。特別運輸機取名為「TOKYO 2020號」，「號」的日語發音是「Go！」，也有「TOKYO 2020 Go！」的意思。

2020年3月20日「TOKYO 2020號」抵日後，將先在311東日本大震災受災的宮城、岩手、福島3縣展示後，再在日本國內展開東京2002奧運聖火接力。

(中時電子報)