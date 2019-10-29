F-35戰機

儘管F-35戰機仍在進行面對外國威脅的戰鬥測試，但五角大廈已宣佈，與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）達成了最後協議。美國和盟國將採購478架「閃電II」（Lightning II）戰機，價值340億美元（約1兆台幣），成為洛馬歷來獲得的最大訂單。

(中時電子報)