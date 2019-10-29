1兆進帳！ 洛馬將獲最大F35合約 17:122019/10/29 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 F-35戰機10月20日在休士頓航展（Houston Airshow）中展示機動力的畫面。（美國空軍） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 F-35戰機 儘管F-35戰機仍在進行面對外國威脅的戰鬥測試，但五角大廈已宣佈，與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）達成了最後協議。美國和盟國將採購478架「閃電II」（Lightning II）戰機，價值340億美元（約1兆台幣），成為洛馬歷來獲得的最大訂單。 (中時電子報) #F-35 #美國 #洛克希德馬丁 #採購 #閃電II 也許您會感興趣 推薦閱讀 受不了F-35！ 附近美居民快崩潰 09:252019/08/08 軍事 競標者紛落跑 這國可能不得不買F35 16:292019/10/03 軍事 爭奪預算大戰開打 F-15EX尬F-35 誰優 08:092019/10/06 軍事 汰換F16 這國砸340億加碼買9架F35 15:592019/10/09 軍事 再來20架！北韓猛射彈 韓要加購美F-35 10:482019/10/11 軍事 36架！撇F-35 土要買俄蘇-35 16:012019/10/27 軍事 軍事熱門新聞 10天內2空難 凸顯中共空軍問題 - 軍事 支援盟國專用 美空軍購入AT6、A29輕攻擊機 - 軍事 碰撞兩年後 馬侃號終於返回大海 - 軍事 1兆進帳！ 洛馬將獲最大F35合約 - 空軍 加緊2測試 陸航母002艦遲未服役 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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