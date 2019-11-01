現場座無虛席、（蔡依珍攝）

國民黨總統參選人韓國瑜桃園傾聽之旅最終場，晚間6點在桃園經國重劃區正式展開，主辦單位封街舉行，現場2500張座椅已座無虛席，支持者更擠滿人行道，高舉國旗跟著主持人高歌，現場紅色旗海飄揚，主持人于北辰砲轟桃園被多名「鄭」氏狹持，高喊帶來3000億建設卻看不到，呼籲立委要選萬美玲、總統要投韓國瑜，韓國瑜預計19點半到場。

活動正好在幸福路上封街舉行，主持人于北辰說，大家齊聚幸福路上尋找幸福，4年來大家口袋掉了東西，民進黨搶走大家的幸福，取而代之的是亡國感，呼籲大家要找回幸福，立委要選萬美玲、總統要投韓國瑜，6席立委全壘打、安全送進立法院。

于北辰也棒打桃園區立委鄭寶清，屢喊為桃園建設爭取3000億元，諷刺：「我們可以用錢買的嗎？」4年來卻看不到建設在哪裡，謊話連篇，「桃園被太多姓鄭的綁架了！」，強調要以教育為根基，提出合理法令照顧市民，而不是選舉到了才撒錢政策買票。

于北辰也砲轟小英政府，把韓國瑜照顧學子的政策，說成學生會「套利」，怒嗆：「把人民當賊的政府我們不需要！」

韓國瑜和立委參選人萬美玲聯合競選後援會成立大會主打「幸福相見桃園起飛」，這也是韓國瑜在桃園最終站，除了6名黨籍提名立委參選人將在這場大合體，國民黨主席吳敦義也將蒞臨，營造母雞帶小雞、小雞挺母雞的團結氣勢。

(中時 )