民進黨副祕書長林飛帆1日晚間嗆「不相信藍色、也不相信白裡透紅！」台北市長柯文哲3日表示，他相信絕對有97％的台灣人是台灣派，但林飛帆這種去分中國派、台灣派的發言，就是典型扣帽子，一貫拿這種藍綠統獨在做選舉操縱。

柯文哲表示，他已經講過很多遍，他相信目前在台灣社會生活的人，包括新住民、甚至1949年那批移民潮，絕對有97％左右是「台灣派」，就是「台灣主體、台灣優先」，但選舉就有人說要去分中國派、台灣派，坦白講這就是意識形態的操弄，就是他最近常在講說販賣「芒果乾（亡國感）」那件事情，他覺得林飛帆的發言就是典型的扣帽子，這就是一貫的拿這種藍綠統獨在做選舉操縱，這是最典型的例子。

亞太傳媒連線召集人許復最近在群組發文稱，將邀請柯文哲與鴻海創辦人郭台銘的團隊出席12月9日以「兩岸的和平共榮」為目標的活動，遭民進黨立委邱志偉批評是親中活動。柯回應，他後來有問幕僚，常常有人說邀請誰，但他沒有接到邀請函，接到也不一定要去，其實他每天都常接到很多奇怪的邀請函，不能說任何人發了邀請函，就好像一定會去，這件事倒是比較簡單。

媒體詢問，北市府顧問蔡壁如稱柯要揮軍2024，但有人說一山不容二虎，郭家軍是否要退場？柯面露疑惑說「有什麼郭家軍退場，聽不懂」。

(中時 )