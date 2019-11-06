北方戰區第79集團軍實戰演練

歷經研究美國戰術多年後，解放軍如今在充滿挑戰的天候與環境下，將無人機投入實戰測試，希望能藉此提高防空備戰力。

近年來美軍不斷鑽研無人機戰術，而北京則密切觀察，據《南華早報》（South China Morning Post）6日報導，央視4日說，解放軍已提高地面防空能力，以對抗無人機機隊攻擊。

北方戰區的第79集團軍某旅最近從遼寧省穿越濃霧，到山東省濰坊市的演習地點，在日夜包括惡劣天候的實戰環境下，進行了全天候實戰演習，擊落了所有無人機目標。據央視報導，在這次實戰演習中，除了濃霧的挑戰外，部隊還必須躲避敵方衛星偵察，並緊急修理戰車。

軍方說，這次演習有助於加強人員的協同力，並加快了他們在戰鬥中的反應速度。據報導，這次演習更接近實戰，而參演人員以最快的速度，從不同位置與不同高度，擊中輪番上陣的無人機目標。由於解放軍自從1979年中越戰爭後，就不曾參與大規模戰鬥，因此北京設定了全面提升各軍種被戰力的目標。

北京軍事觀察員周晨明指出，美軍在伊拉克和阿富汗都部署了無人機。事實上，無人機在現代戰爭中的使用日益普遍，而這次軍演正旨在提高中方對抗無人機的防空能力。他說，種種訊息顯示，美方經過多年演練，已掌握全天候的無人機戰鬥力，而自從美軍用無人機在中東擊敗敵人後，解放軍就致力設法對抗無人機。

新加坡南洋理工大學海事安全專家許瑞麟（Collin Koh）也贊同這看法，他認為，這次軍演顯示，解放軍愈來愈有能力抵抗敵方空襲。他說，解放軍致力研究美國先前在波灣，科索沃與伊拉克等現代戰爭中所運用的戰術，並斷定中方必須學會如何在全天候，還有高度複雜的電子作戰環境下打仗。

(中時電子報)