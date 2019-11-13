好萊塢另類鬼才導演塔伊加維迪提（Taika Waititi），聯手福斯探照燈推出二戰黑色幽默諷刺大作《兔嘲男孩》13日公開中文版海報。該片被稱為奧斯卡大熱門強檔影片，原定在2020年1月3日登場，先前不僅拿下奧斯卡最佳影片風向球指標的多倫多影展觀眾票選大獎，在北美的票房成績更是屢創佳績，開片第4周更連破《鳥人》、《真寵》等福斯探照燈強檔鉅作紀錄，北美更加碼加開場次。而紐西蘭籍導演塔依加維迪提更受到家鄉的大力支持，力壓同檔強片，在紐西蘭更蟬聯3周票房冠軍。

《兔嘲男孩》口碑爆棚。（福斯探照燈提供）

《兔嘲男孩》今年也參與了金馬影展，在開賣首日便全數秒殺，而自首場映演後，便奪下觀眾票選排行榜冠軍至今仍無所匹敵，電影公司也聽到台灣觀眾的熱情，決定提前一周於12月27日至29日搶先推出口碑限量場。該片劇情描述喬喬（羅曼格里芬戴維斯 飾） 身為一個希特勒青年團學員，除了滿腔愛國熱血外，還有個神秘的幻想好友，只是他長的竟然和元首—阿道夫希特勒一樣！某天當他赫然發現母親（史嘉蕾喬韓森 飾）竟然在家私藏一名猶太少女時，而這名陌生的猶太人並沒有像青年團教官們說的那麼糟糕，喬喬心中的價值觀陷入一片混亂，他只能靠著他那幻想神秘好友，幫助他面對那盲目的愛國情操。

(中時 )