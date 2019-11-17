蘇院長仍抱病前往「2020台灣要贏蔡英文總統連任全國暨台北市競選總部成立大會」站台致詞。（陳怡誠攝）

行政院長蘇貞昌傳出顏面神經麻痺，他今天傍晚在民進黨總統候選人蔡英文全國競選總部成立的造勢場合，明顯可見臉部歪斜，但蘇貞昌仍拿著撞球桿當教杆，在台上賣力演說自己和小英的政績，要大家票投民進黨。

蘇貞昌在晚會中準備了宣揚政績的投影片，彷彿「蘇教授」上身，拿出撞球桿比著投影出的螢幕，向台下的支持者一一講解這些年的政績。過程中還一度有人用大聲公抗議，不過蘇貞昌停頓了一下，又繼續他的演說。

蘇貞昌強調，他上任後對非洲豬瘟嚴格把關，這10月下來，中國周邊10多個國家都淪陷，但台灣並未受到病毒侵入，他提醒民眾不能讓對手當選，否則中國非洲豬瘟病毒從對岸入侵，不僅小販沒生意可做，鼎泰豐也要關門，強調「蔡總統領導有方，有政府會做事」。

蘇貞昌又拿出撞球桿，指著螢幕上秀出的經濟成長報告，強調台灣是中美貿易大戰最大贏家，大陸台商回來台灣已經近7千億，台灣的經濟發展已經是四小龍之首。 他呼籲國會一定要過半，政黨票投民進黨，要讓世界看到台灣的主人要守台灣，護主權。

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