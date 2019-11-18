蘇貞昌17日抱病前往「2020台灣要贏蔡英文總統連任全國暨台北市競選總部成立大會」站台致詞。（陳怡誠攝）

行政院長蘇貞昌傳出顏面神經麻痺，昨晚出席民進黨總統候選人蔡英文全國競選總部成立造勢場合時，被發現臉斜嘴斜，還有許多名人，包括蔡康永、白冰冰日前也都出現過類似症狀。醫師表示，造成顏面神經麻痺的原因很多，其中最常見的是「特發性顏面神經麻痺」，發病前常有類似感冒或其他病毒感染的症狀，至於恢復時間，大部份需要幾個星期之久，有時甚至要拖到半年，如果患病後三個月還未見改善，那麼恢復就不樂觀了。

根據台大醫院網站衛教資料，台大神經部兼任主治醫師楊智超表示，神經科門診經常會碰到顏面神經麻痺的病人，這些病人都被這突如其來的症狀嚇壞了。「特發性顏面神經麻痺」也稱「貝爾氏麻痺」，是相當常見的疾病，據統計每年在10萬人當中，就有15至40個病例，發病初期進展快速，通常在兩天內顏面神經麻痺的程度就會達到頂點。

楊智超說，病人有時會有疼痛現象，臉部有時會有麻或僵硬的感覺，因為眼瞼無法閉合，也會出現流淚現象，可能的病因之一是病毒，有部分學者認為是自體免疫失調引起；還有一部份病人可能是因為局部血液循環不良、靜脈栓塞或多發性顱神經病變等等。

楊智超表示，顏面神經麻痺的復原率不錯，大約百分之80到85的病人能完全恢復，根據統計，年紀較大，有高血壓、糖尿病及一開始就完全麻痺的病人，恢復情況較不理想，有的會出現顏面肌肉不自主運動或痙攣的現象，有時還有所謂「鱷魚流淚」的現象，也就是在吃東西時流下淚來。一般在發病初期，可用短期的口服類固醇，其他的輔助療法包括使用人工淚液，晚上用膠布貼住眼睛來避免曝露性角膜炎，若真的無法復原，則可請整型外科醫師協助。

(中時電子報)