蘇院長仍抱病前往「2020台灣要贏蔡英文總統連任全國暨台北市競選總部成立大會」站台致詞。（資料照 陳怡誠攝）

蘇貞昌在輔選時，被拍到面部表情明顯不對稱，由其左半邊的臉部更是明顯，引發外界關心是否中風。不過，行政院甚至發布新聞稿澄清只是顏面神經麻痺。衛生單位提醒，顏面神經麻痺，特別容易發生在感冒季節，民眾若出現類似顏面神經麻痺情況時，應循正規醫療管道積極配合治療，也應保持飲食均衡、勤作臉部按摩，有助恢復。

行政院證實，蘇貞昌早上去醫院檢查，因為過度勞累導致病毒感染，導致顏面神經暫時麻痺，不過在開藥後，搭配適度的休息，相信很快就會好轉。

顏面神經麻痺是由於病毒感染引起，特別容易發生在感冒季節，通常為急性發病，一側面部肌肉突然癱瘓，數小時內即達高峰，部分患者於發病前有同側耳後、耳內、乳突區域或面部輕度疼痛，數日後發現 顏面肌肉癱瘓，臨床表現為面部肌肉無力、表情怪異、眼睛無法緊閉、 口角歪一邊、不自主流口水等現象，當面部肌肉運動時上述現象更明顯。

衛生單位表示，顏面神經麻痺可分為「周邊型麻痺」與「中樞型麻痺」，前者多與壓力大、休息不足導致的免疫力低下有關，通常只要積極治療1至1個半月左右，即能恢復；後者多與腦血管疾病相關。

如何預防與注意？衛生單位表示，治療方式通常會先給予高劑量口服類固醇、之後搭配復健與中醫治療，多數會有不錯的效果。平常冷熱交替溫差大的時候，避免頭面部吹風，可戴帽或頭巾保護。

(中時電子報)