台北市長柯文哲日前批有些人高喊台獨卻全家移民，每年還在台灣辦台獨募款餐會，台灣國創辦人王獻極說因為有氣喘的兒子才全家移民，柯22日怒嗆，台灣是每個地方都會氣喘是不是？可以找一個不會氣喘的地方，拜託一下。

王獻極昨表示，他是為了兒子氣喘才全家移民，兒子氣喘本來就不能當兵；他放棄賺錢的生意、做運動，本來就要募款，柯文哲講他這些五四三，真的很無聊。

柯文哲則怒回嗆，台灣是每個地方都會氣喘是不是？找一個不會氣喘的地方，拜託一下，花東PM2.5很低，不要在那邊假裝。

柯還自稱火氣怎麼愈來愈大，他說，那就是不要臉，全家都跑去紐西蘭，每年又回來辦台獨募款，「我就瞧不起這種人。」

面對網友攻擊柯曾說父親兄弟姊妹都去外國，柯根本是打臉自己，柯文哲強調，他打臉什麼，「我是說我不喜歡那種全家都躲在海外，一個人在台灣募款喊台獨」．台灣目前擁有台灣籍而住在海外的約有400萬人，這很正常的事，他要說的是，你們不要言行不一。

(中時 )