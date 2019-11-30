台中市立委四選區參選人黃馨慧（右4）成立競選總部，前台中市長胡志強（右3）向鄉親力薦。（陳淑芬攝）

台中市立委四選區參選人黃馨慧成立競選總部，由前台中市長胡志強授戰旗。（陳淑芬攝）

前台中市長胡志強30日為國民黨中市立委四選區參選人黃馨慧競選總部站台，他向鄉親力薦黃馨慧，國民黨要快快的世代交替，讓年輕人出頭，為大家打拼。胡志強強調，國民黨被批「聯中賣台」、「聯共賣台」，國民黨現在只剩下台灣可以打拼，國民黨沒那麼笨，會那麼做嗎？

國民黨中市立委四選區參選人黃馨慧30日成立競選總部，不分區立委提名人謝龍介、前市長胡志強、立法委員江啟臣及市議員朱暖英、劉士州、楊正中、張廖乃綸及多名里長站台力挺。

擔任黃馨慧競選服務處主委的前市長胡志強也到場助講、並授戰旗給黃馨慧，胡志強請託鄉親力挺黃馨慧，她如果單選立委，西屯、南屯進步一定會更快，國民黨要快快的世代交替，讓年輕人出頭，大家都會出來一起打拼。

胡志強氣憤地表示，有人天天罵國民黨是「聯中賣台」、「聯共賣台」，他強調，國民黨現在只有剩下台灣可以打拼，如果跟中共聯合，會連站的地方都沒有，國民黨沒那麼笨！ 國民黨會那麼做嗎？

胡志強說，還有人批評國民黨的立場都替中國大陸講話！國民黨並沒有，還天天被抹紅，「出一個人，就說是間諜」， 詢問「有證據嗎？」，就回應說「不能講」，還被反質疑「是共產黨」，那就都「你在罵」就好了。

(中時 )