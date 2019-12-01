梅根哈利耶誕放飛 凱特威廉鬆口氣

薩塞克斯公爵夫人梅根和夫婿哈利王子決定，今年耶誕不和女王，還有其他王室成員在山均漢姆莊園（Sandringham House）共度後，據說兄嫂威廉王子和劍橋公爵夫人凱特鬆了口氣。

據福斯新聞（Fox News）與英國《快報》（Express）11月30日報導，威廉認為，弟弟哈利和弟媳梅根在歷經各方高度關注，壓力強大而緊繃的一年後，的確需要遠離聚光燈一段時間。哈利的朋友告訴「近點周刊」（Closer Weekly）娛樂雜誌網，「他們不會到山均漢姆莊園，威廉和凱特多少鬆了口氣」。不過，他也表示，威廉認為，在這重要節慶弟弟不在身邊，感覺會怪怪的。

93歲的女王每年都會邀全家到山均漢姆莊園共度耶誕，而先前哈利除了2012年因為從軍，派駐阿富汗而沒有參加外，年年都會報到。不過，寶貝兒子亞契出世後，據說他很期待一家三口能好好度過第一個耶誕。在接下來的6個星期假期中，他們很可能會在英格蘭，還有梅根母親多莉雅（Doria Ragland）所居住的洛杉磯兩地跑。

英國「君王」雜誌（Majesty magazine）總編輯席薇德（Ingrid Seward）說，由於在山均漢姆壓力可能很大，因此或許他們不想要亞契小小年紀就面對這一切。可是話說回來，屆時到場的有很多不同年紀的小玩伴，應該會有設想周到的準備。

「梅根想她母親快想瘋了，」威廉王子的朋友透露，「她簡直等不及和她共度寶貴時光。」此外，他說，在山均漢姆莊園雖然有趣，但壓力總是相當大，而且很正式。至於這個耶誕對梅根夫婦來說，將是低調而愜意的。

另一位消息人士則說，他倆需要趁這次耶誕假期好好充個電。

(中時電子報)