網友留言。（摘自批踢踢網頁）

台北地檢署偵辦「idcc」帳號在去年關西機場事件，誣蔑大阪辦事處，間接造成駐大阪辦事處處長蘇啟誠自殺案，查出「卡神」楊蕙如竟是綠營網軍首領，更稱楊每月透過下線蔡男給發文網軍1萬元，證明外傳網軍領薪「1450」元是誤傳。對此，網友震驚表示原來不是1450，而是10000元才對！

去年日本關西機場颱風關閉，有網友在PTT指台灣旅客靠大陸駐日使館脫困，指責我國駐外人員態度差，之後有網友以「idcc」帳號為駐日代表謝長廷辯駁，並將矛頭指向大阪辦事處，造成駐大阪辦事處處長蘇啟誠自殺。台北市刑警大隊經偵辦涉案的PO文網友「idcc」帳號，查出「卡神」楊蕙如竟是綠營網軍首領，指示下線蔡福明等人在LINE群組及PTT上發文帶風向，批評藍營，支持蔡政府及綠營，楊每月透過下線蔡男給發文網軍1萬元，證明外傳網軍領薪「1450」元是誤傳。台北地檢署今早起訴楊、蔡2人。

消息一出，批踢踢網友熱議，有網友表示，「可以查一下楊的上線是誰嗎」、「所以是誰把錢給楊要害外交官？檢察官可以查一下嗎」、「楊的金流，我猜檢調也不敢查」、「大和田在位，下屬自己扛，很難懂嗎」、「原來民進黨整天幻想選輸被網軍害是有原因的」、「自己在搞網軍，難怪疑神疑鬼」、「不叫1450要叫10000」！

(中時電子報)