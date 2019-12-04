雖然遭受美國出口管制，大陸電信巨擘華為仍正常營運，總裁任正非甚至表明「沒有美國華為也能生存」。不過在技術面打壓成效有限下，據外媒引述知情人士表示，傳川普政府正考慮重啟年初將華為踢出美國金融體系的計畫，一旦實施，代表華為幾乎不可能用美元交易，不僅遭美國市場排除，連海外交易恐連受影響。

據路透社3日報導，3名知情人士表示，川普政府原在年初將華為列入美國財政部指定制裁名單（List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons, SDN）。依據美國行政第13382號執行命令，這些被列入SDN清單的企業或個人在美國的資產，或由美國人持有或管理的資產，都會被凍結，並須向美海外資產管理辦公室（OFAC）提出報告，且美國人與美國公司若與被制裁對象進行商業交易，也會面臨美國政府的制裁。

報導指出，其中2名知情人士表示，白宮國家安全會議（National Security Council）曾考慮過這項計畫許多美國官員將此視為一系列制裁華為政策工具中的終極選項，川普政府官員曾草擬備忘錄，並就此事召開跨部門會議。不過這項計畫最終仍被擱置，改採將華為列入素有貿易黑名單的實體清單上，讓強制部分供應商必須先取得特別許可證，才能販售產品給華為。

不過在華府祭出實體清單後，也連帶影響許多華為在美客戶；再連續兩次延長臨時許可證後，美方又於11月18日對華為臨時許可再延長90日，讓外界人為美打壓華為成效有限。

報導指出，其中一名贊成這項計畫的知情人士表示，這項計畫是否會在未來幾個月死灰復燃，取決於華為的情勢發展。若華為真被列入財政部指定制裁名單，將會是此一名單上最大的公司，目前名單上的國際企業，已有世界第二的鋁和氧化鋁生產商的俄鋁（Rusal），以及為伊斯蘭革命衛隊（IRGC）獲利來源的波斯灣石油化工公司（PGPIC）等公司。

對此，華為沒有回應路透社的置評要求。而美商務部部長羅斯（Wilbur Ross）表示，「美國一直在考量對付此類公司的各式手段，但我不認為到今早前有這一事發生」。

(中時電子報)