蘇-57與殲-20對比

俄羅斯第5代戰機蘇-57在國內外飽受質疑，但鄰近的中國大陸卻普遍給予相當寬容的評價。雖然如此，俄專家們卻未因此投桃報李給予殲-20任何好評，其中原因除了殲-20仍使用俄製發動機之外，俄方也認為殲-20開發團隊模仿了俄5代戰機原始方案中的設計。殲-20與蘇-57既有技術上極複雜的關係，政治上俄方也有意向大陸輸出蘇-57，這使得2款戰機的比較難以呈現客觀的評價。

美媒《國家利益》報導指出，蘇-57在俄軍擴大採購後，量產的數量比早先預期的要大得多，莫斯科也正在努力將這架第5代戰機對外推銷，對象包括土耳其、印度與中國大陸。

報導說，長期以來大陸一直是俄製武器大買家，過去幾年裡大陸媒體因而相當熱衷於追踪蘇-57的發展，對蘇-57的評論也大都屬正面評價。但是，俄羅斯如何評價大陸自製的殲-20？這個問題雖然偶爾出現，但顯然多數俄國專家對此議題並不熱中。

報導指出，見諸媒體的俄羅斯對殲-20評價都不太高，俄軍事媒體《RG》最近有關大陸是否進口蘇-57的報導中認為，蘇-57既不會比殲-20好，也不會比殲-20差，兩者在不同的操作目標上會有不同的表現。殲-20的設計是隱形導彈平台，可以穿透精密的防空系統，摧毀敵方準關鍵基礎設施或軍事資產；蘇-57則是空戰優勢平台，除了隱形和地面攻擊功能外，有更好的空中纏鬥能力。因此，中共空軍不應購買蘇-57，而是應該增加購買殲-20。

俄羅斯的專家們談及殲-20時，最常提到的有兩件事。首先，中共的殲-20設計從2000年俄羅斯5代戰機計劃中汲取了很多靈感，俄羅斯《祖國兵工廠》雜誌副總編輯德羅茲堅科（Dmitry Drozdenko）對《衛星通訊社》說，殲-20的設計大量來自於俄羅斯未採用的米格-1.44方案，該方案最早是為競標PAK-FA專案而來，曾於2000年進行首飛。中共殲-20除了與它有相似的鴨翼構型與尾部設計外，兩架戰機之間還有許多「不可思議的相似之處」。

其次，中共官方雖未正式宣布，但外界與媒體都知道殲-20採用俄製AL-31F發動機，中共在這款發動機上大約花了50億美元。

俄羅斯國家通訊社塔斯社(TASS)也回應上述的說法，指出殲-20確有MiG-1.44獨特的鴨翼氣動設計與AL-31F發動機，但未提及中共在設計方案上是否徵詢過俄羅斯的戰機設計專家。

報導指出，媒體一直傳出殲-20計劃更換大陸國產的渦扇-15發動機，但由於這款發動機尚未十分成熟，可靠性不夠，只好以較低階、推力較小的渦扇-10B發動機做為量產殲-20時的代用品。

目前看來莫斯科無意進口大陸製的殲-20，卻很想把蘇-57賣進中國大陸。不過要大陸花這筆錢，還需要足夠的理由證明蘇-57擁有殲-20所缺乏的能力。目前俄中軍事關係發展過程中，兩國5代戰機的較量已幾乎可以平起平坐，雙方應該都不會想當小老弟才是。

(中時電子報)