為了避免北高雄地區慢飛天使家長長期往返市區醫院奔波，在立委邱志偉爭取下，國軍岡山醫院在去年11月開設了慢飛天使的初篩門診，每週3個診次，今年3月又成立了聯合評估中心，每週1個診次，減輕不少慢飛天使的家庭負荷。

根據統計，慢飛天使的比例大約在兒童人數的6％-8％，北高雄慢飛天使可能有1000多人，早在2017年，邱志偉因為北高雄地區慢飛天使家長不堪長期往返市區醫院而向他陳情，故爭取在北高雄設置相關的醫療資源。

邱志偉在2018年除了邀集衛生福利部、教育部、高市府衛生局等單位協商外，還加入了國防部軍醫局，邀請軍方一起來協助，並在立法院請軍醫局局長務必協助，於是開始有了國軍岡山醫院的慢飛天使初篩門診，國軍岡山醫院提供的醫療服務能量大約是衛生所的三倍以上，大幅改善了原先醫療資源不足的情況。

國軍岡山醫院進而於今年5月正式成立「兒童早期療育中心」，其療育的範圍包含物理、職能、心理和語言等四個面向，體系完備，態度親切，讓家長相當滿意。

明年4月，委託秀傳醫院經營的高雄市立岡山醫院也規劃要增設早療中心，一起加入充實慢飛天使醫療資源的行列，北高雄地區慢飛天使的家長們紛紛感謝邱志偉，表示就近就醫，可以大幅減少往返市區的勞累，還可以有更多時間及體力來照顧孩子。

(中時 )