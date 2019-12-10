Google為Pixel系列手機用戶送上聖誕禮物啦！根據Google Blog，在十二月期間，Google將陸續為旗下各代的Pixel手機帶來不同程度的新功能，放大你手機的能量，讓Pixel手機更貼心、更好用！

根據Google Blog的宣布，他們將在今年12月底為旗下Pixel 手機帶來的新功能包含：

1. Google Photos可後製人像照片，帶來淺景深效果

前幾年，手機上的人像模式還不像如今這麼發達與盛行，但不變的是人們總是喜愛以人像為主題，來拍攝照片。如果你手中持有Pixel手機，恭喜你，你將可以擁有更強大的後製功能。

透過Pixel手機，打開Google Photos（Google相簿），挑選過去所拍攝的人像照片，即使當時並非以人像模式（或稱肖像/Portrait模式)拍攝，都可以透過Google Photos當中新增的後製功能，將背景模糊，調出淺景深的效果，讓人像照片更出色。

2.來電過濾功能

本次更新中，Google為美國地區的Pixel 4帶來了更強大的來電過濾（Call Screen）功能。被判斷為廣告電話的來電，Google Pixel 4會自動幫你接起來，並且將來電的對話轉為文字讓你可以看見，使你不受廣告來電的打攪。

3.視訊電話讓你時刻成為主角

Pixel 4的Google Duo視訊通話功能，如今靠著廣角鏡頭以及背後的運算技術，可以在你撥打視訊電話時，時時位在畫面中央。當有其他人加入了視訊電話，鏡頭也會自動調整，讓畫面能容得下多人，實時反映對話現場的情況。此外也視訊通話也支援了Pixel 4系列的90Hz螢幕更新率，畫面顯示將會更為流暢。

4,視訊通話可啟用人像景深效果

類似相機的人像功能，如今在Pixel 2、Pixel 3以及Pixel 4手機中撥打Google Duo視訊電話，將能啟用人像濾鏡，讓背景呈現模糊狀態，讓你在畫面中更成為焦點，讓對話更聚焦。

5.對其他舊款Pixel 手機所帶來的新功能

（1）舊款Pixel手機現在都可以下載全新的錄音機App(可轉錄英文錄音檔為文字，原本僅Pixel 4系列有搭載）

（2）Pixel 3a 以及 Pixel 3a XL 也可支援Live Caption功能，在播放影片、聲音檔、Podcast的時候在螢幕上顯示影片內語音的字幕。

（3）針對Digital Wellbeing數位健康功能推出全新的Focus Mode

（4）Pixel 2以及Pixel 2 XL的數位健康功能中，加入翻蓋靜音的功能（Flip to Shhh ）

（5）英國、加拿大、愛爾蘭、新加坡以及澳洲等地Pixel 4系列的用戶可支援新版Google Assistang（僅支援英語），處理效率更快也更能為用戶帶來幫助

（6）Pixel 4系列在最新系統更新後，Google Maps將會更精準

現有Pixel 系列手機的使用者在接下來幾週之內，將能依照機種接收到相應功能的更新。使用者可以留心手機軟體更新的情況。

(中時電子報)