立富自行車公司，10日捐贈30輛警用機車給南投縣警察局。（廖志晃攝）

南投縣長林明溱，校閱員警和受贈的機車。（廖志晃攝）

南投縣幅員遼闊且山區道路崎嶇，一般機車行路難，立富自行車公司董事長蕭智元，10日捐30輛打檔式警用巡機車給南投縣警察局，總價值約250萬元，將配發到仁愛、信義、集集、埔里及南投警分局使用。

立富公司贈車儀式，由縣長林明溱、警察局長陳木樹代表接受，並回贈蕭智元伉儷感謝狀，縣議員游宏達、南投縣警友會理事長吳國昌、立委許淑華服務處主任黃書杭、立委馬文君服務處主任黃世榮等人都出席觀禮。

林明溱指出，工欲善其事，必先利其器，立富公司捐贈30輛警用機車，讓警方執勤如虎添翼，也顯示蕭董事長對交通安全的重視，這些機車適用於山區執勤巡邏，更有助於緊急救難任務及治安、交通維護。

陳木樹表示，南投縣有2成的警用機車逾齡， 需要汰舊換新，立富自行車公司蕭董事長透過財團法人小百合基金會理事長蔡玲姬，得知縣 警局的需求，慨然捐贈30輛警用機車及各式車用配件，令人感佩。

蕭智元表示，他的媽媽是名間鄉人，很高興能夠回饋母親的故鄉；立富公司成立41年，希望行有餘力時回饋鄉親，此次捐贈警用巡邏機車，期望協助警方維持治安，提升為民服務的效率。

(中時 )