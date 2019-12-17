國民黨總統參選人韓國瑜民調不斷落後，基層支持者「韓粉」卻不為所動，誓言挺韓到底。網友認為，此情勢繼續下去恐不樂觀，韓若能將因不分區立委名單惹來滿城風雨的國民黨黨主席吳敦義打倒，必能翻轉民調；否則黨內重要系統都被吳把持，韓等於被緊緊掐住咽喉，長期抗戰將無力施展。

網友在PTT論壇發文《我有一個預感》，寫道：「韓國瑜要翻身，唯一一招就是，搞政變對吳敦義。所以就可以合理解釋了嘛！為什麼吳敦義要抓著軍警吳斯懷，就是要防韓粉政變；如果要長期抗戰，有文宣戰鄭麗文與金融戰曾銘忠與救國團系統，吳敦義根本無敵！」

發文網友更直言：「韓國瑜的金脈、輿論、軍警、救國團 ，都被吳敦義活活掐死，只能自生自滅，毫無反擊能力。」

文章一出，討論熱烈。網友紛紛回應：「我有一個預感，韓會贏下總統大選」、「你先管好你們家小英好嗎」、「說不定他會搶下黨主席」、「國民黨明年一定更荒腔走板」、「國民黨是個沒有下限的政黨」、「再這樣搞下去小心韓粉反撲」、「哈哈哈快笑死」。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)