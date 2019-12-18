大選在即，藍綠兩黨戰況激烈，各個立委候選人都在廣邀名人站台，要讓自己得選情更加優勢；對此，桃園市議員詹江村建議國民黨，應該派出民進黨的夢魘：退將吳斯懷，來為立委站台，民進黨看到吳斯懷就怕，肯定可以大大拉抬立委選情！

村長在臉書上表示，現在全台灣的民進黨區域立委都在發起下架吳斯懷的運動，可以看出來吳斯懷這個人就是民進黨心中最大的夢魘，只要派出他，每個綠營的人肯定都會瑟瑟發抖！他建請吳敦義主席，應該狠狠的把吳斯懷排滿在各個候選人的行程中，把民進黨通通活活嚇死，這樣我們就贏了！

這個想法引起網友討論，直呼這個想法實在是太好了，表示「民進黨一直反對肯定是超怕」、「庶民支持吳斯懷」、「為什麼那麼怕吳斯懷，管到別人家菜單幹嘛，真的有鬼，那我一定支持吳斯懷」、「沒錯！正面對決！跑的是孬種」、「說的沒錯，只要被她們罵的兇的，就是他們最害怕的！」

詹江村臉書。

(中時電子報)