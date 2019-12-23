9月初，英國首相強生偕女友席孟茲（Carrie Symonds）前往蘇格蘭巴爾莫勒爾（Balmoral）拜訪女王伊麗莎白二世時，據說惹毛了女王、讓她感覺「不舒服」，原因是兩人未結婚就在行宮過夜，犯了王室禮儀大忌。
今年9月6日，英國首相強生（Boris Johnson）為提前大選前往蘇格蘭展開拜票行動，按照傳統，他也赴巴爾莫勒爾行宮拜會女王，女友席孟茲也隨行，兩人當晚和女王共進晚餐，並在行宮內待了一晚。原定3日的行程最終因強生要趕回倫敦處理脫歐紛爭而縮減為1天。
不過英國《太陽報》（The Sun）引述消息人士指出，強生和席孟茲此行讓女王頗「不舒服」，因為兩人未婚，卻在行宮內過夜。根據英國王室禮儀，未婚情侶不得在女王的官邸內過夜。
消息人士說：「在女王那輩人眼中，多數女性就是不希望未婚情侶在自己家過夜、使用同一個房間，女王也是，所以強生的行為完全不合適。」
消息人士還說，不只未婚，在女王眼中，現年55歲的強生和31歲的席孟茲還有個更大的問題就是兩人年紀相差過大，「席孟茲都可以當強生的女兒了」，消息人士特別強調，「女王是英國國教的最高領袖。」
「她對這個非常不舒服，她就是不能認同這些事。」消息人士說。
針對報導，白金漢宮並未回應。
文章來源：NOT AMUSED The Queen was ‘uncomfortable’ with unmarried Boris Johnson and Carrie Symonds staying overnight at Balmoral
文章來源：HERE’S CARRIE Boris Johnson’s girlfriend Carrie Symonds arrives in Aberdeen before joining PM to meet the Queen at Balmoral
(中時電子報)
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