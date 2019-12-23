9月初，英國首相強生偕女友席孟茲（Carrie Symonds）前往蘇格蘭巴爾莫勒爾（Balmoral）拜訪女王伊麗莎白二世時，據說惹毛了女王、讓她感覺「不舒服」，原因是兩人未結婚就在行宮過夜，犯了王室禮儀大忌。

今年9月6日，英國首相強生（Boris Johnson）為提前大選前往蘇格蘭展開拜票行動，按照傳統，他也赴巴爾莫勒爾行宮拜會女王，女友席孟茲也隨行，兩人當晚和女王共進晚餐，並在行宮內待了一晚。原定3日的行程最終因強生要趕回倫敦處理脫歐紛爭而縮減為1天。

不過英國《太陽報》（The Sun）引述消息人士指出，強生和席孟茲此行讓女王頗「不舒服」，因為兩人未婚，卻在行宮內過夜。根據英國王室禮儀，未婚情侶不得在女王的官邸內過夜。

消息人士說：「在女王那輩人眼中，多數女性就是不希望未婚情侶在自己家過夜、使用同一個房間，女王也是，所以強生的行為完全不合適。」

消息人士還說，不只未婚，在女王眼中，現年55歲的強生和31歲的席孟茲還有個更大的問題就是兩人年紀相差過大，「席孟茲都可以當強生的女兒了」，消息人士特別強調，「女王是英國國教的最高領袖。」

「她對這個非常不舒服，她就是不能認同這些事。」消息人士說。

針對報導，白金漢宮並未回應。

英國首相強生的女友席孟茲。

(中時電子報)