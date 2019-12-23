位於新北市金山的中角灣國際衝浪基地22日正式啟用，盼透過休閒、觀光、運動三合一，打造運動觀光新浪潮。行政院長蘇貞昌表示，此基地耗時不到1年便完工啟用，為展現3個成功案例的結合，有了好的舞台，未來要培育好人才、更期待越來越多人前來衝浪。

蘇貞昌現地視察後表示，能在短期間完成有水準的衝浪基地很不簡單，「但好可以更好」，相關景觀及環境設施可再加強改善。同時，明年奧運有衝浪項目，請教育部補助中角國小、金山高中4000萬元經費培育人才，希望好人才有好的舞台演出。

新北市長侯友宜1月17日出席行政院會，提出中角灣有必要建設為衝浪基地，蘇貞昌隔日即前往視察，並裁示中央與地方合力打造。衝浪基地園區占地約1.3公頃，所需建設經費約9400萬元，由中央全額負擔。

蘇貞昌表示，此基地能以高效率如期如質完工，「證明侯友宜市長專心市政，以市政為優先」。雖由中央全額負擔經費，但證照、使用執照核發及設置路牌、標誌等皆需新北市府合作，因此也是「中央、地方合作的成功案例」、並展現「台灣選舉正能量」等3個成功案例。

中角灣國際衝浪基地園區占地約1.3公頃，包含中角灣遊客中心、衝浪服務中心、周邊公共服務設施停車場、萬金自行車道起點及聯外道路整修及綠地植栽等，提供遊客完善淋浴及化妝室、供休憩兼可與燭台雙嶼等公共藝術打卡拍照的大型廣場。

觀光局長周永暉表示，中角灣新亮點除可飽覽北海岸絕美海景，也響應環保綠色旅遊風潮，增設公共自行車YouBike及電動車補給站，並串聯北海岸環島1號線的自行車道等，讓國內外旅客到此無論是運動或觀光，均能享受全方位遊憩服務。

新北市長侯友宜強調，國際衝浪基地為北海岸青春山海線的一個全新景點，有遊客中心與衝浪中心2座全新硬體設備，結合觀光服務與水域運動推廣，為旅遊增加衝浪、立槳等運動體驗新元素。

交通部政務次長王國材表示，除了新北市推動青春山海線低碳外，交通部目前串連全國自行車道，於2020～2023年推動環島自行車升級及路線整合計畫。其次推動MaaS公共運輸整合計畫，以行動智慧服務整合食、宿、遊、購、行，可從北海岸一路串聯到東北角。

(時報資訊)