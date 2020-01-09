哈利王子與梅根8日發布爆炸性宣言，宣布將卸下英國王室高級成員身分，並且力行經濟獨立，為英國王室拋下震撼彈，據媒體報導，包含女王在內等王室成員都是看電視才得知消息，他們對此感到「震驚」、「非常失望」、「憤怒」，王室官員甚至感覺被人「從後面捅了一刀」。

英國哈利王子與梅根昨日在官方IG發出公告，表示在思考數月以後，夫妻倆決定卸下王室「高級成員」身分，並且尋求經濟獨立，以新的身分開展人生下一篇章。兩人還表示，未來將平均分配時間在英國及北美兩地，宣布將成立新的基金會，不過他們也重申，將持續和女王、查爾斯王子、威廉王子等其他王室成員合作。

針對哈利與梅根的震撼性宣言，英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，包括女王伊麗莎白二世在內等王室成員都是看電視才知道，2名資深王室消息來源透露，女王和其他王室成員對此感到「非常失望」，「震驚、難過、對這對夫妻非常憤怒。」

(中時電子報)