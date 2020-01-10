繼公布蘋果原創影集《Little America》將在 2020 年 1 月 17 日上架 Apple TV+ 後，蘋果接續公開了備受期待的原創喜劇連續劇《神話任務：黑鴉之宴》(Mythic Quest: Raven’s Banquet)的首部官方預告片。該劇由《酒吧五傑》幕後團隊勞勃麥可亨尼(Rob McElhenney)、查理戴 (Charlie Day) 和 Megan Ganz 創作。這部每集半小時的真人喜劇全九集，將於 2 月 7 日 (星期五) 在 Apple TV+ 獨家播映。本劇由 Lionsgate、3 Arts Entertainment 與 Ubisoft 共同製作。

《神話任務：黑鴉之宴》的故事講述一個電玩遊戲開發者團隊，為了讓備受歡迎的電玩遊戲作品順利運作而面臨的種種挑戰。除了扮演虛構公司創意總監 Ian Grimm 的 McElhenney，共同演出陣容還包括奧斯卡金像獎得主 F. Murray Abraham、Danny Pudi、Imani Hakim、Charlotte Nicdao、David Hornsby、Ashly Burch 與 Jessie Ennis。

Apple TV+原創喜劇連續劇《神話任務：黑鴉之宴》首波預告公開

今年出確定將加入 Apple TV+ 平台內容的新影集《Little America》以及《神話任務：黑鴉之宴》，都循著 Apple TV+ 開播之初原創影集《狄金森》(Dickinson)的模式，一次上架第一季完整內容，前者第一季共8集(確定續訂第二季)、後者則是共 9 集，都會在上架首日(1月17日，以及2月7日)全數上架，讓影迷一次追到完，完整了解故事的全貌。

Apple TV+ 是蘋果在 2019 年底推出的原創影集訂閱服務，使用者可在 iPhone、iPad、Apple TV、iPod touch、Mac、特定 Samsung 智慧電視、Amazon Fire TV 和 Roku 裝置上的 Apple TV app 上，以及在 https://tv.apple.com/tw 使用收看，訂閱費每月 NT$170，可免額外付費試用 7 天。凡在 2019 年 9 月 10 日之後購買蘋果新裝置(可收看 Apple TV 的裝置都算，僅 Apple Watch 不包含在內)，都可擁有免費收看 Apple TV+ 一年的福利(需在設備中兌換資格便可收看)；Apple Music 學生方案的用戶，蘋果也直接贈送免費收看 Apple TV+ 的機會。目前，Apple TV+ 提供了月費以及年費的收費方式，選擇以年費方式來訂閱，更為經濟。

(中時電子報)