伊朗轟炸仿製美航母

由於美國經常出動航母和軍艦，巡航波斯灣與附近航道，伊朗有艘假航母，專門用來練打美國海軍。

據《防務一號》（Defense One）和《商業內幕》（Business Insider）網報導，這艘尼米茲級（Nimitz-Class）核動力航母複製品2015年時在軍演中受重創。多年來，它就一直殘破地被扔在那兒。

(中時電子報)