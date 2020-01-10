摩拳對付老美 伊朗練炸航母 13:322020/01/10 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 尼米茲級（Nimitz-Class）核動力航母「杜魯門」號（USS Harry S. Truman，CVN 75）2019年12月17日穿越曼德海峽（Bab al-Mandeb strait）的資料照。（美國海軍） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 伊朗轟炸仿製美航母 由於美國經常出動航母和軍艦，巡航波斯灣與附近航道，伊朗有艘假航母，專門用來練打美國海軍。 據《防務一號》（Defense One）和《商業內幕》（Business Insider）網報導，這艘尼米茲級（Nimitz-Class）核動力航母複製品2015年時在軍演中受重創。多年來，它就一直殘破地被扔在那兒。 (中時電子報) #伊朗 #航母 也許您會感興趣 推薦閱讀 伊揚言軍事報復 美瞄準52目標 01:062020/01/06 國際大事 美伊的懦夫賽局 04:102020/01/06 時論廣場 親自出馬要美嚐苦果！他曝伊朗復仇下一步 12:052020/01/06 國際 要上航母 印度研發雙引擎光輝戰機 16:252020/01/06 軍事 伊朗棄守核協議 要美取消制裁 04:102020/01/07 國際大事 南北鎮守 陸航母佈局初具雛形 14:012020/01/07 軍事 哈米尼稱 復仇由伊朗部隊公開進行 04:102020/01/08 國際大事 參一腳？中東動盪之際 普丁意外訪敘利亞 10:312020/01/08 國際 美伊情勢緊張....國軍驅逐艦竟與伊朗有關！ 16:292020/01/08 國際 報復 德黑蘭對伊拉克美軍基地射飛彈 川普進戰情室 認定伊刻意射偏 04:102020/01/09 國際大事 軍事熱門新聞 摩拳對付老美 伊朗練炸航母 - 海軍 擊殺飛彈敵機 陸戰機要裝雷射武器 - 軍事 台版「死神」！騰雲無人機將讓陸頭痛 - 軍事 影》罔顧飛安！玩家竟在新竹幻象戰機跑道旁 施放空拍機 - 軍事 陸衛星曝光美軍印度洋不沉航母 B2轟炸機庫4座 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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