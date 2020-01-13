化解梅根哈利撕裂危機 女王將召開王室峰會

梅根和夫婿哈利王子投下震撼彈，在未充分和女王溝通的狀況下，便逕自宣佈將「退出」（step back）王室核心成員行列。痛心不已的女王周一將召開空前的英國王室峰會，討論他倆未來的選擇。

據《每日郵報》（DailyMail）12日報導，女王已表明，要在幾天內解決這問題，以免這對王室造成進一步傷害。而他們目前要解決的包括住處、簽證，稅務和保全等問題。王室核心成員今天將齊聚一堂，警告他不再是王室高級成員後，未來可能面對的棘手障礙。

王室4名核心成員與親信今天將齊聚一堂，警告哈利不再是王室高級成員後，未來可能面對的棘手障礙。而拋出震撼彈後，隨即於上周四跑回加拿大的梅根，屆時則很可能會透過電話參與。

據消息靈通人士透露，哈利毫不顧慮哥哥威廉和王室，就決定退出王室核心成員行列，令威廉傷透了心，並憂心不已。

儘管薩塞克斯公爵夫婦會暫居加拿大，不過他們最終的目標是等美國總統川普下台後，定居洛杉磯，並發展他們的事業。哈利的密友資深媒體人布萊德比（Tom Bradby）警告，要是王室不照他們的意思做，兩人可能接受爆炸性專訪，和盤托出，而那「不會太好看」。

被王室視為哈利與梅根代言人的布萊德比昨晚告訴英國獨立電視台（ITV），王室最好達成「通情達理」的協議，給他們想要的自由，還有他們想要在王室中扮演的角色，並確保英國納稅人不會覺得受騙。

然而，幕僚警告，這類在王室工作與角色上天搖地動的改變，可能需要進行「複雜而周全」的討論。

(中時電子報)