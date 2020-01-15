國民黨總統候選人韓國瑜大敗260萬票，區域立委也落敗多席，藍營發起救亡圖存聲，青壯派更紛紛跳出獻策。台北市議員徐巧芯指出，「親共」是國民黨最該撕去的標籤，否則國民黨沒有明天；對岸向國民黨交流「統一台灣」的思想，國民黨也必須向對岸輸出「民主的中國」，兩岸能否有著相似的政治制度、講著共同的民主語言，是所謂「溝通」的重點。

徐巧芯在臉書發表《打破KMT迷思-第三篇》，強調：「『親共』才是國民黨最該撕去的標籤！」並直言：「『蟑螂怕拖鞋，烏龜怕鐵錘』，那國民黨政治人物最怕什麼？最怕『抹紅』！」

徐巧芯坦言：「這個在國共內戰廝殺、撤退到台灣的政黨，在台灣推動『三民主義、統一中國』那麼多年，跟中共政權照理說有不共戴天之仇才對，就算人想抹，這個標籤也應該根本貼不上去才對呀？」然而，普遍民眾卻都認為國民黨「親共」，尤其對大陸發展歌功頌德，卻對威權統治一字不提等等，次次事件、層層累積，徐大嘆：「國民黨在2020年的今天，還對得起堅持反共、企圖收復大陸的老蔣、小蔣嗎？（當然，民進黨也有這種人，但如果我們自己也很多，又如何正氣凜然的指出這一點？）」

在台灣人對大陸的恐懼不斷增生的當今，國民黨若再不拾起「反共」初衷，將再難獲民眾支持。具體作法，徐巧芯認為：「『反共』除了是反對共產黨統治以外，當然也可以從要求大陸民主化，讓共產黨成為一個普通的政黨而非有權力單獨控制整個大陸開始。」徐寫道：「『不把民主送過去，專制遲早送過來』，所以國民黨的歷史與主張，照理來說更有未來性，把大陸拉進民主陣營中，以制度降低對台灣及周邊國家的威脅性。未來，他要跟我們交流『統一台灣』的思想，我們就跟他談『民主的中國』。只有把『親共』的標籤徹底在台灣社會撕除，國民黨才有明天。」

(中時電子報)