近期武漢肺炎爆發大量確診病例，網路上許多人提出了各種防護感染的方式，甚至各種民間秘方也趁機搶奪網民的注意力。其中尤其是曾有到過武漢或可能接觸到有感染風險者的民眾，應該如何進行防護與自我隔離，以免波及身邊的親友，在目前疫情進入高發傳播期尤其顯得重要。以下我們整理大陸與香港曾參與SARS、禽流感與武漢肺炎等重大疫情的專家建議，提供給民眾參考。

對曾去過武漢或是接觸過來自武漢親友的人而言，香港大學李嘉誠醫學院傳染病研究中心主任管軼有個人深刻經驗，他在最近去武漢考察疫情，近日返回香港後接受媒體訪問時建議：「去過武漢的人，請自我隔離。以我自己為例，我離開武漢時在飛機上全程戴口罩，一下飛機，就用酒精消毒液把衣服、鞋子、行李箱全部消毒，我也讓團隊裡的每個人都準備好物資，在一個屋子裡自我隔離至少五天，每天早晚彙報，有無發病。其他沒去過武漢的人儘量少去公共場所，一旦有感到不舒服，儘早就醫，少與他人接觸。」

大陸抗SARS權威、中國工程院院士也是參與這次武漢肺炎防疫工作重要專家鐘南山對民眾表示，如果感覺到身體不舒服，就不要春運出行了，尤其是身體發燒，尤其是身在武漢。他強調，假如說發燒還要出行回老家的話，相關部門檢測到後應該強制性地禁止他們出去。這是要提高防範級別，而不是單純的勸阻。至於其他需要注意的地方，比如說要注意洗手、要保持睡眠等等，和一般要注意的地方比沒有什麼特殊的。

著名的傳染病學專家、中國工程院院士同時也是大陸國家重點實驗室主任李蘭娟有3點建議：1.過年期間市民聚餐多，建議大家不要吃野味，哺乳動物肉類煮熟一點，不要吃生肉；2.病毒本身對外界的抵抗力不強，56攝氏度泡30分鐘，冠狀病毒就死亡；3.乙醚、75%的乙醇(酒精)、含氯的消毒劑，還有過氧乙酸等等，這些溶劑都可以有效地滅活病毒。至於飯前便後要洗手，到人多的場合或醫院的發熱門診要戴口罩，這都是日常衛生知識。

香港大學醫學院微生物學講座教授、世界知名傳染病專家袁國勇則建議：我們一定要戴口罩，這是非常重要的。我們的眼睛、鼻子、口，也一定要注意衛生。如果曾經去過武漢，回來的時候一定不要忽視，一定要告訴醫生什麼情況，一定要做針對性的措施，因為我們現在還不知道這個動物的源頭是哪一個。2003年非典和2012年中東的病毒，有一個藥對兩個冠狀病毒都是有作用的，所以我們相信應該是有效的。

(中時電子報)