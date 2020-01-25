武漢醫院人滿為患

武漢肺炎疫情在全球持續擴大，而大陸確診病例已破千，死亡人數也不斷增加，香港醫學專家在研究深圳一家6口的病例後，在知名醫學期刊《刺胳針》（Lancet）上發表論文稱，親屬間傳染率十分高，6人中有5人罹病，致病率達83％。

論文中指出，這家人2019年12月29日到過武漢，2020年1月4日返回深圳後幾天，有5人感染了新型冠狀病毒。而這家人既沒去市場，沒在餐廳吃野味，也沒接觸動物，不過其中有兩個人去過武漢的醫院。

這一家6口的年齡從10歲到66歲不等，除了10歲的小孩外，其他5人都在3–6天出現發燒、腹瀉，或上下呼吸道感染的症狀、隨後到香港大學深圳醫院就醫。論文指出，他們研究發現，這種新型冠狀病毒的確有在醫院，家庭和不同地理區旅客間人傳人的現象。

(中時電子報)