武漢肺炎疫情在全球持續擴大，而大陸確診病例已破千，死亡人數也不斷增加，香港醫學專家在研究深圳一家6口的病例後，在知名醫學期刊《刺胳針》（Lancet）上發表論文稱，親屬間傳染率十分高，6人中有5人罹病，致病率達83％。
論文中指出，這家人2019年12月29日到過武漢，2020年1月4日返回深圳後幾天，有5人感染了新型冠狀病毒。而這家人既沒去市場，沒在餐廳吃野味，也沒接觸動物，不過其中有兩個人去過武漢的醫院。
這一家6口的年齡從10歲到66歲不等，除了10歲的小孩外，其他5人都在3–6天出現發燒、腹瀉，或上下呼吸道感染的症狀、隨後到香港大學深圳醫院就醫。論文指出，他們研究發現，這種新型冠狀病毒的確有在醫院，家庭和不同地理區旅客間人傳人的現象。
文章來源：A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster
(中時電子報)
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