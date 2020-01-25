目前大陸武漢肺炎死亡病例增至41例，疫情最嚴重的武漢各家醫院大量湧入病患，由於短時間內病患人數過多，醫療人力明顯不足，網上傳出影片顯示武漢醫院有死亡病患遺體不及處置，暫時停置走道上，有些正接受救治的病患與身旁死者遺體共處，影片也顯示有些患病民眾來不就診就已昏厥路邊，景象相當淒慘。

綜合大陸社群媒體與網上訊息指出，近日微博也瘋傳一段影片，內容指控武漢市一家醫院竟讓3具遺體置在走道上，沒有人處理，醫院整體環境也極為忙亂，影片直言：「誰來救救病人，誰來救救醫護人員！！！」不過這段影片真實性仍未獲證，可信度有待確認。

網路上有民眾拍攝影片上傳，並明言「恐不恐慌嚴不嚴重，看你們還戴不戴口罩，現在的武漢就是這個情況。」在馬路邊與車站裡外，許多公共場所看到疑似病患走在路上因體力不支倒地。

而正因病患大量湧入而忙亂不堪的醫院情況更令人擔憂，院內瀰漫一股緊張氣氛 ，但求診患者實在太多，醫療人員根本來不及處理。網上影片指稱：「三具屍體，已經在這裡躺了一個上午，有的人已經是凌晨死的，到現在沒有人來處理。」「護士（護理師）打電話沒人管，他們要崩潰了！！」不過這段網路影片貼出不久後即遭刪除，上傳影片者還指出，主要原因是武漢目前的醫療資源無法應付突如其來的大量病患。

影片指出：「然後醫生護士和病人，全部都在這種環境下面工作，這就是定點醫院現狀。」有的醫療人員精神近乎崩潰而嚎啕大哭，同事卻因忙於救治病患，也幫不上忙，有些醫院直接向社會各界求助，請外界提供口罩跟手套等物資，以及醫院工作人員的飲水與泡麵等食品。

(中時電子報)