大陸武漢肺炎

大陸武漢肺炎確診和死亡人數迅速增加，確診人數至今逼近8,000，死亡人數也達170人。瑞典宜家家居（IKEA）周四說，已暫時關閉大陸所有賣場，以因應爆發的新型冠狀病毒疫情。

據路透報導，IKEA周三才宣佈，將關閉約一半賣場，並縮短營業時間，不過周四隨即又宣佈，將暫時全數關閉大陸各地30家賣場。

(中時電子報)