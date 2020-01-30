2020武漢風暴》IKEA在陸30家賣場暫時全關 15:472020/01/30 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 由於大陸武漢肺炎疫情迅速蔓延，瑞典宜家家居（IKEA）周四宣佈，將暫時關閉所有賣場，圖為宜家家居天津體驗中心。（中新社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸武漢肺炎 大陸武漢肺炎確診和死亡人數迅速增加，確診人數至今逼近8,000，死亡人數也達170人。瑞典宜家家居（IKEA）周四說，已暫時關閉大陸所有賣場，以因應爆發的新型冠狀病毒疫情。 據路透報導，IKEA周三才宣佈，將關閉約一半賣場，並縮短營業時間，不過周四隨即又宣佈，將暫時全數關閉大陸各地30家賣場。 (中時電子報) #武漢肺炎 #武漢 #IKEA #肺炎 #中國大陸 #關店 #疫情 #蔓延 #新型冠狀病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 世衛撇台灣 武漢肺炎防疫現漏洞 10:242020/01/23 國際 2020武漢風暴》刺胳針：親人傳染率達83％ 10:382020/01/25 國際 2020武漢風暴》封城沒用了 港專家指疫情將大爆發 18:292020/01/26 國際 運20沒成熟 解放軍馳援武漢仍搭伊爾76 22:392020/01/27 軍事 2020武漢風暴》美包機撤僑 抵加州將接受3-14天隔離 08:352020/01/29 國際 國際熱門新聞 「五眼」包圍網破了？繼英後 歐盟也決定給華為生路 - 國際 2020武漢風暴》讚北京防疫力 世衛秘書長籲各國向大陸學習 - 國際 2020武漢風暴》武漢肺炎病毒致死率 世衛暫估2％ - 國際 躲不掉又難啟齒 藍綠眼前的「中國難題」 - 國際 高齡86 日本上皇明仁驚傳昏倒 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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