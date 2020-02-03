2/3-2/9｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

星座專家唐綺陽來講這一周的運勢了！周一時水星進入雙魚座，關注心靈探索以及神秘領域事物。唐綺陽表示，這次，顯然「勉強維持的太平假象」已然因一株新型病毒破功，疫情嚴峻鬆懈不得，真相比什麼都重要，人們還能接受「輕描淡寫、愛與和平的雙魚語言（或謊言）」嗎？水星雙魚期間，將為大家揭曉。

今年的第一次水逆也會發生在雙魚（2/3-4/11待在雙魚，時間長達兩個月），唐綺陽表示，雙魚，就跟疫情、病毒相關。占星學中，雙魚掌管著「看不見、摸不著的事物」，像是心靈、潛意識、信念、業力，對實相的影響則是如細菌、病毒（小到幾乎看不見）、癮頭、流落、無辜（無力抗拒）、傳染疾病（四海一家，渲染力十足）有關。

唐綺陽表示，水星要我們進入的，除了持續關注防疫，持續馳援受害者。水雙魚也引導我們進入「業力、靈性探索」的修行模式，在修行考驗中，一定會不斷探觸人性，彰顯人性，光輝與醜陋盡顯，不斷勾動心緒。「犧牲奉獻者」也是被關注重點，最前線的醫療人員，感染情況，何時製作出疫苗…，都是水雙魚期間「拼命」要浮出水面的議題。她說要期待2/19太陽進雙魚，能給出解方吧。

周六金星移位至牡羊座，是金星的弱勢位，「愛與和平開始令人不耐」。此時帶來衝勁與衝力，注重頭、臉有關的美容。

重要星象：水星將進雙魚、金星移位到牡羊。

工作注意↓

白羊：工作上請多注意小細節

巨蟹：再忍一下，離成功就差一步

獅子：工作忙碌之餘，要安排時間休息

水瓶：聽取反對意見能帶來幫助

桃花注意↓

金牛：容易被有想法或觀點的人觸動心靈

處女：有長輩、長官型的職場桃花

天秤：因為奇怪的特色，吸引到奇怪的桃花

魔羯：在愛情和麵包中做抉擇

財運注意↓

雙子：業績好、有偏財運，可以衝一把

天蠍：對金錢開始謹慎起來

健康注意↓

射手：當心筋骨相關部位受傷

雙魚：累了就要休息，避免最後大爆發

(中時電子報)