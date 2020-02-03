美國昨（2）日確診第9例武漢肺炎病例，與此同時，美國開始實施入境新規，美國總統川普稱，已阻絕武漢肺炎病毒進入。

川普接受福斯電視台專訪，指出美國已經控制住武漢肺炎疫情，防堵病毒從大陸進入美國。

路透社報導，美國周日確診第9例2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）病例，該起病例發生在舊金山灣區聖克拉拉（Santa Clara），女患者先前曾到過武漢。

因應武漢肺炎全球疫情升溫，美國2日下午5時（台灣時間3日上午6時）開始實施新的入境管制措施，自湖北返美的美國公民將強制隔離，最長達14天；自大陸其他地區返美的美國公民，則必須接受入境篩檢，並且進行14天自主居家隔離；過去14天曾造訪大陸的外國人將禁止入境美國。

此外，過去14天曾入境大陸的美國公民，不論從各國哪一個機場啟程返美，都必須更改航班，集中降落包括舊金山國際機場（San Francisco International Airport）、洛杉磯國際機場（LAX）、西雅圖－塔科馬國際機場（Seattle-Tacoma International Airport）、紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport）、芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）、檀香山國際機場、亞特蘭大國際機場、達拉斯-沃斯堡國際機場（Dallas/Fort Worth International Airport）、底特律大都會區偉恩郡機場（Detroit Metropolitan Wayne County Airport）、華盛頓杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）、紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）等11大機場，以利集中篩檢。

美國總統川普周日接受福斯電視台（Fox Television）專訪時指出，美國已經採取果斷行動，保護美國公民遠離病毒威脅，他更誇口稱，已將病毒「關閉」在邊境之外，防堵疫情從大陸進入美國，「我們不能讓數千名可能有冠狀病毒問題的人進來。」

川普在專訪中還提及美國官員已經提供大陸「極大幫助」，協助北京對抗疫情，不過白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）專訪時表示，對於美方協助，大陸目前尚未回應。

(中時電子報)