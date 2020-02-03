美國昨（2）日確診第9例武漢肺炎病例，與此同時，美國開始實施入境新規，美國總統川普稱，已阻絕武漢肺炎病毒進入。

川普接受福斯電視台專訪，指出美國已經控制住武漢肺炎疫情，防堵病毒從大陸進入美國。

路透社報導，美國周日確診第9例2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）病例，該起病例發生在舊金山灣區聖克拉拉（Santa Clara），女患者先前曾到過武漢。

因應武漢肺炎全球疫情升溫，美國2日下午5時（台灣時間3日上午6時）開始實施新的入境管制措施，自湖北返美的美國公民將強制隔離，最長達14天；自大陸其他地區返美的美國公民，則必須接受入境篩檢，並且進行14天自主居家隔離；過去14天曾造訪大陸的外國人將禁止入境美國。

此外，過去14天曾入境大陸的美國公民，不論從各國哪一個機場啟程返美，都必須更改航班，集中降落包括舊金山國際機場（San Francisco International Airport）、洛杉磯國際機場（LAX）、西雅圖－塔科馬國際機場（Seattle-Tacoma International Airport）、紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport）、芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）、檀香山國際機場、亞特蘭大國際機場、達拉斯-沃斯堡國際機場（Dallas/Fort Worth International Airport）、底特律大都會區偉恩郡機場（Detroit Metropolitan Wayne County Airport）、華盛頓杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）、紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）等11大機場，以利集中篩檢。

美國總統川普周日接受福斯電視台（Fox Television）專訪時指出，美國已經採取果斷行動，保護美國公民遠離病毒威脅，他更誇口稱，已將病毒「關閉」在邊境之外，防堵疫情從大陸進入美國，「我們不能讓數千名可能有冠狀病毒問題的人進來。」

川普在專訪中還提及美國官員已經提供大陸「極大幫助」，協助北京對抗疫情，不過白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）專訪時表示，對於美方協助，大陸目前尚未回應。

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文章來源：Trump says US has ‘shut down’ coronavirus threat, offers help to China
文章來源：US travel restrictions go into effect to combat coronavirus spread
文章來源：Airlines scramble to enforce new coronavirus travel restrictions in ‘imperfect system’

(中時電子報)

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