武漢肺炎疫情升溫，在全球應該團結、共同防疫的關鍵時刻，世界衛生組織（WHO）爭議不斷，先是排除讓我國專家參與防疫緊急會議，恐損及台灣2,300萬人民權益，在最新的防疫報告中，更將我國確診病例數從10例加料至13例。

武漢肺炎疫情蔓延全球，世界衛生組織日前宣布，2019新型冠狀病毒疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），並且於1月21日起，每日在官網上發布全球疫情報告。

世界衛生組織3日上傳官網的全球疫情報告顯示，台灣的確診病例數從10例加料至13例。請見紅框處。（圖／擷取自WHO官網）

值得注意的是，報告中的全球各地確診病例數圖表，中華民國以「台北」代稱，並且被歸類為大陸的行政區域之下；此外最新的2月3日報告中，我國的確診病例數更被加料為13，與我國衛生福利部公布的10例有所不同。

自武漢肺炎疫情爆發以來，WHO始終將我國專家排除在相關緊急會議之外，引發國際社會撻伐，恐致我2,300萬人民健康安危於險境，前美國在台協會理事主席卜睿哲（Richard Bush）批評WHO已不是「世界」衛生組織。WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）1月底曾在記者會上稱，台灣專家有參與WHO相關諮詢、臨床及實驗室等工作，因此台灣有「充分參與並充分了解所有發展情況」。

(中時電子報)