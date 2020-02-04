俄羅斯國防部表示，首架執行從武漢撤離俄國公民任務的軍機，已從東西伯利亞的烏蘭烏德（Ulan-Ude）空軍基地起飛。為確保撤離公民的健康安全，飛機上還有軍醫、病毒學家，以及機動型診斷設備、個人防護設備，還有一些醫療用品。

俄國衛星網報導，世界衛生組織已在一月底認定新型冠狀病毒肺炎(2019-nCoV)屬國際突發公共衛生事件，因此各國都準備撤僑與防疫工作。

據中國大陸官方截至2月4日早上的消息，新型冠狀病毒肺炎死亡人數升至425人，確診病例為20400人。

俄羅斯政府在2月1日就決定使用軍方的運輸機來撤僑，選用的是伊留申IL-76運輸機，同時暫停與中國大陸的客運鐵路運輸，同時，俄國與外蒙古的國界檢查站，也限制中國大陸公民的通行，機場加強疾病檢查措施。

俄國境內有發現兩起冠狀病毒確診病例，是在西伯利亞發現的，均為中國大陸人士，他們目前已住在俄國醫院裡治療。

據北京大使館的統計，在武漢的俄羅斯人約有300名，另外有341名人活動在湖北省周圍，們都會搭乘軍機離開。沒有症狀的人員返俄後將面臨14天的隔離，渡過潛伏期才能確認安全。

(中時電子報)