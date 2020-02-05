翻開G奶熊熊的緋聞史，除了因節目合作先後與林柏昇（KID）和張立東湊對不成，2016年她受訪透露，初戀談了7年，耗掉她19歲到26歲的青春光陰，網友猜測她的初戀男友應是陳楚河。2018年6月時，熊熊爆出與李毓芬師弟張峻皓在台北的寧夏夜市約會，兩人不時親暱勾手逛大街，隨後更驅車回到熊熊的住處。

去年6月，本刊直擊熊熊的男伴已悄悄換成曾演出《小時代》系列電影的杜天皓，對方還是八點檔《炮仔聲》女主角吳婉君的前男友，這也是熊熊首度承認的圈內戀情。其實，去年熊熊出席《鑑識英雄II正義之戰》首映時已大方自曝：「現在有喜歡的人！」表示跟小她七歲的杜天皓是經由友人介紹，之後熊熊更大方進出男方在台北市延吉街的公寓，展開同居生活。

熊熊和言明澔在《網紅的瘋狂世界》中湊成「豪莎CP」，2人之間的.火花，甚至讓觀眾誤認他們假戲真做。（圖／三立提供）

不過，去年11月26日下午5點，本刊曾在新北市中和區巧遇穿著螢光綠深V上衣的熊熊，搭乘白色休旅車現身，而車主正是因戲與她傳出愛火的言明澔（原名簡宏霖），由於熊熊的身旁皆是劇組工作人員，猜測應是工作行程。其實熊熊和言明澔在《網紅的瘋狂世界》中配對演出，早讓觀眾感到粉紅泡泡激升。在殺青宴上，言明澔不但爆料熊熊的敏感帶在耳朵，當下更冷不防地摸一把熊熊的耳朵，果真讓她嬌喘回打、小臉漲紅，親暱的互動根本戲假情真；也有網友曾在路上直擊二人約會，讓人還以為熊熊因戲情定言明澔。

言明澔和熊熊曾被網友撞見，一同現身演員吳思賢開的飲料店。（圖／翻攝自IG）

但不到一個月的時間，熊熊卻出席乳癌防治公益活動時，意外透露「現階段沒有男友」，乳房篩檢只能靠自己，還搞笑地說：「我胸部很大，自我檢查要很久。」看來現在這項重任，可以換手交給李唯楓代勞了。

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(中時電子報)